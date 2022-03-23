Boşanma iddialarıyla ilgili ünlü çift ilk kez konuştu

Bir süredir boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, dün akşam İstinye'de objektiflere takıldı. El ele poz veren ikili, boşanma iddialarını yalanladı. Uğur Akkuş cezaevine girip çıktığı yönündeki iddiaya da cevap verdi. İşte detaylar...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Bir süredir ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Uğur Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı. 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıkmıştı.

Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı öğrenilmişti.

'AKKUŞ' SOYADINI KALDIRDI

Yaşananların ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Eski mankenin sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması da iddiaları güçlendirmişti.

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADILAR

Bir süredir boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, dün akşam İstinye'de arkadaşlarıyla buluştu. El ele poz veren ikili, boşanma iddialarını yalanladı. Ünlü çift, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" dedi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Cezaevine girdiği iddia edilen Akkuş, "Ne alakası var arkadaşlar? Amerika'daydım. Aracımız geldi. Daha sonra detaylı konuşuruz" diyerek kaçamak cevap verdi.

Ünlü çiftin neşeli tavırları ise gözlerden kaçmadı.

Snob Magazin