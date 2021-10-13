Boşanacağı eşinden Danilo Zanna'ya gönderme: 'İnsanların iki yüzü var'

Ayrılık kararını şef Danilo Zanna sosyal medyadan yaptığı paylaşımda açıkladı. Ünlü Şef paylaşımında, “Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

Ortaya atılan ihanet iddiaları ise cevapsız kaldı.

Tüm yaşananların ardından Danilo Zanna kafa dağıtmak için kendisi gibi ünlü şef olan Somer Sivrioğlu ile birlikte Mardin’e gitti.

Mardin’de ise ikili Acun Ilıcalı’nın eski eli Zeynep Yılmaz ile karşılaştı.

Tüm bu yaşananların ardından Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay bir gönderme geldi.

Snobb magazinin haberine göre Tuğçe Demirbilek yaptığı paylaşımla Danilo Zanna’ya üstü kapalı göndermede bulundu.

Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı.