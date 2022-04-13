Bircan Bali'den, Münevver Karabulut'un babası hakkında çok konuşulacak sözler!

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın" açıklamasının ardından sunucu Bircan Bali, "İsterse bana dava açabilir" diyerek Karabulut'un babası hakkında söyledikleri dikkat çekti.

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın" açıklamasının ardından sunucu Bircan Bali, "İsterse bana dava açabilir" diyerek Karabulut'un babası için "Yıllar sonra kalkıp bunu söylemesini iyi niyetli bulmuyorum." dedi.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali konuşmasında şunları söyledi:

İYİ NİYETLİ BULMUYORUM

"Sana çok acı bir şey anlatayım mı? Cem Garipoğlu'nun babasını ailece çok severim çok iyi aileler. O dönem bunu kimse bilmiyor Münevver Karabulut'un babası kapı kapı dolaşıp elinde kitapla ben bunu film yapacağım dedi. Ailenin kapısına dayanıp kan parası istedi. Bu kızcağız zengin biri tarafından öldürüldü diye neredeyse adam bunu istismar edecek hale geldi. Yıllar sonra kalkıp bunu söylemesini iyi niyetli bulmuyorum. Bu işin içinde maddiyat da yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum."

Bircan Bali'nin sözleri sosyal medyada tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Bir süre cezaevinde kalan Garipoğlu intihar etti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut yıllar sonra Garipoğlu'nun intiharına inanmadığını söyleyerek mezarı açtırmak istedi. Aile avukatı Rezan Epözdemir de "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" demişti.