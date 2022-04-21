Bir tweet'i 6 bin dolara satıldı

Dünyaca ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe'ye ait "Ottoman Steak" başlıklı bir tweet, NFT olarak 6 bin dolara (yaklaşık 88 bin lira) alıcı buldu.

Hayatımıza jet hızıyla giren NFT'lerin (non-fungible token) neden olduğu çılgınlık hız kesmeden, hatta giderek daha da artarak devam ediyor. Bu eşi benzeri olmayan sanal varlıklar çoğu zaman oldukça uçuk meblağlara alıcı bulabiliyor.

Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey tarafından atılan ve platformun ilk gönderisi olan tweet'i tam olarak 2,9 milyon dolara NFT olarak satın almış ve bu, dönemin en pahalı NFT satışlarından birisi olmasıyla gündem olmuştu. Şimdi de bir dönem sosyal medyada 'salt bae' akımı başlatan ünlü fenomen ve et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, yıllar önce attığı bir tweet'ini, bu kadar uçuk bir fiyata olmasa bile yine dudak uçuklatıcı bir miktara sattığı bildiriliyor.

Metaverse Daily isimli bir Twitter hesabı tarafından bildirildiği üzere Nusret'in 2017 yılında attığı

"Ottoman Steak"

başlıklı bir tweet'i NFT olarak 6 bin dolar, yani 88 bin Türk Lirası karşılığında sattığı ifade ediliyor. Webtekno'nun haberine göre, Nusret'in tweet'ini satın alanın kim olduğu gibi ayrıntılar ise şimdilik bilinmiyor.

Nusret'in geçtiğimiz yıl bir tweet'i daha 6 bin dolara Valuables isimli NFT platformu üzerinden alıcı bulmuştu.

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve Nusr-Et'i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef ve girişimci Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 44,2 milyon takipçisi olan ünlü isim, bir paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıklamıştı.

Nusret Gökçe, bir röportajında, "Nusr-Et artık sadece bizim markamız değil, Türkiye'nin markası. Amerika'nın, İtalya'nın, Fransa'nın sayısız uluslararası markası var. Türkiye'nin tek bir uluslararası markası var, o da Nusr-Et. Bireysel olarak kurulmuş, bireysel olarak uluslararası başarı yakalamış başka bir marka var mı?" demişti.

NTV