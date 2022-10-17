Billur Kalkavan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, cenaze töreninin detaylarını açıkladı.
Magazin 17.10.2022, 08:52
Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkvan bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tuba Büyüküstün, “Billur Kalkavan 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur” ifadelerini kullandı.
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