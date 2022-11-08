Beyazıt Öztürk’ü yıkan haber!
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesinden üzen haber geldi. Annesi Nurten Öztürk'e olan düşkünlüğü ile tanınan ünlü şovmenin annesi beyin kanaması geçirdi..
Magazin 08.11.2022, 16:08
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi.
tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre Nurten Öztürk’ün durumunun stabil olduğu öğrenildi. Beyazıt Öztürk’ün annesinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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