'Beta' lakaplı rapçi Berk'ten acı haber!

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan "Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, sabah saatlerinde, yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM HABERİNİ SERVER URAZ DUYURDU

Acı haberi, Bayındır'ın yakın arkadaşı Server Uraz, Twitter hesabından duyurdu. Uraz, "Canım kardeşim Beta Berk Bayındır’ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Canım kardeşim Beta Berk Bayındır’ı bu sabah kaybettik.



İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim.



Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim.