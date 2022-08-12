Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün tarihleri belli oldu

Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan oyuncu çift, düğün tarihi ve yerini açıkladı.

Düğün için alışverişe gelen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, "Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık. Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer. Biz çok heyecanlıyız. Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" ifadelerini kullandılar.

"Berk çok tatil yapamadı"

Düğün hazırlıklarının birçoğunu kışın bitirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı. Çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım” dedi.

Kaynak: Magazin Mahallesi