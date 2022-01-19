Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nikah masasına oturuyor

oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yazın evleniyor. FOX’un başarılı yapımlarından Yasak Elma dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Temmuz 2020’den beri birlikte olan çift evlenme kararı almıştı.Şimdi bir mutlu haber daha vereyim! Yasak Elma dizisinin oyuncusu, 2 Şubat’ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir’e kız istemeye gidecek. Kuruluş Osman dizisinde Malhun rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy’un İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak. İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikilinin gönlünden Alaçatı’da güzel bir tören ve kutlama geçiyormuş.