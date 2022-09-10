Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nikah masasına oturdu
Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, dün akşam Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde evlendi.
Magazin 10.09.2022, 11:33
Oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, dün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde dünyaevine girdi.
Çift bugün Polonezköy'de düğün yapacak. Oyuncu çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hayranları, ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.
Yıldız Çağrı Atiksoy’un şahitliğini Pelin Toksal ile Yeşim Yağız yaptı. Berk Oktay’ın nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Berrak Araz Çayan ve Burç Kümbetlioğlu yaptı.
10 GÜN ÖNCE KINA GECESİ
Yıldız Çağrı Atiksoy 31 Ağustos'ta kına gecesi yaptı. Tören öncesi Berk Oktay, Atiksoy'u evinden aldı.
Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı. Berk Oktay, kına gecesinde çekilen fotoğrafı "Benim güzel gelinim" notu ile paylaştı.
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