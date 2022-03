Bergüzar Korel sır gibi sakladığı oğlunun fotoğrafını paylaştı

İngiltere'ye taşınma kararı alan oyuncu Bergüzar Korel küçük oğlu Han'ın fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 3 çocuğunu gözlerden uzak büyütmeye devam ediyor.

"GÜLÜŞÜNDEKİ DÜNYA HEP SAĞLIKLA DÖNSÜN"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 2,1 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, perdenin arkasında duran oğlu Han'ı öptüğü bir fotoğrafını yayınlayarak altına da şu notu düştü: "Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki.. Sarıldığımda karnım açken doyuyor, Öptüğümde, sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün.. Hepimize hediye. İyi ki doğdun can Han'ım."

İlk bebeğini Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Bergüzar Korel, 2. çocuğu Han'ı 2020 yılında, kızı Leyla'yı da 2021 yılında dünyaya getirdi.