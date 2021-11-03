Bergüzar Korel kızı Leyla'yı kucağına aldı
Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. İşte oyuncu çiftin bugün dünyaya gelen kızlarının ismi ve sağlık durumu...
Magazin 03.11.2021, 18:15 03.11.2021, 18:17
Oyuncu Bergüzar Korel’den güzel haber geldi. Güzel oyuncu, üçüncü kez anne oldu. Çift, gelen bebeklerine Leyla adını verdi.
Maslak'ta özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğumda eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç’e, oğulları Ali ve Han’da eşlik etti.
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