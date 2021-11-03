Bergüzar Korel kızı Leyla'yı kucağına aldı

Oyuncu Bergüzar Korel’den güzel haber geldi. Güzel oyuncu, üçüncü kez anne oldu. Çift, gelen bebeklerine Leyla adını verdi.

Maslak'ta özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğumda eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç’e, oğulları Ali ve Han’da eşlik etti.