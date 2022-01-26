Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinden radikal karar!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, radikal bir karar aldı. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan ünlü çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara vermişti.

'Binbir Gece' ve 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşısına geçen ikili, flaş bir karara imza attı.

Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşacağı iddia edildi.

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek.

Snob Magazin