Bergen'i öldüren Halis Serbest: 'Filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz'

Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, sanatçının hayatını konu alan Bergen filminin Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmemesine ilişkin, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan'da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık almaz" dedi.

Şarkıcı Bergen'e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest filmin Kozan'da gösterime girmemesi hakkında konuştu.

Serbest, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan'da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, dedi.

Neler Oluyor Hayatta programına konuşan Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.

Serbest, filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona girmişti.

NTV