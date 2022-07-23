Bergen'den yeni rekor!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı "Bergen" filmi Türkiye'nin ardından Batı Asya ülkelerinde de rekor kırdı. 80’lerin ünlü şarkıcı Bergen’in yaşadıklarını ele alan film Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan, Uman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüksek bir hasılat elde etti.

Türkiye'de gişe rekorları kıran “Bergen” filmi başarısını yurt dışına da taşıdı.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı film, Batı Asya ülkelerinde büyük bir başarıya imza attı.

80’lerin ünlü yıldızı Bergen’in dramatik hayatını konu alan film, Variety’nin haberine göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan, Uman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüksek bir hasılat elde etti.

YÜKSEK HASILATA ULAŞTI

Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği “Bergen”, 16 Haziran’da vizyona girdiği günden bu yana toplamda 4,8 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

BİLET SATIŞLARI ARTTI

Filmin açılış haftasında 15 bin olan bilet satışı, üçüncü haftasında 107 bine yükseldi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Film, şarkıcı Bergen’in sevdiği adam tarafından yüzüne kezzap atılması ve öldürülmesi kadına şiddete yönelik tartışmaları alevlendirmişti. Variety’nin haberine göre, film bu ülkelerde benzer türde bir polemiğe yol açmadı.

FİLM SEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ VE TÜM BEKLENTİLERİ AŞTI

Majid Al Futtaim Cinemas'ın genel müdürü Toni El Massih, “Bergen, bölgedeki film severlerin ilgisini gerçekten çekti ve tüm beklentileri aştı” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI

Pandemi de zor günlerden geçen sinema salonlarını yeniden dolduran Bergen, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema salanlarına çekti. Box Office Türkiye’de yer alan ‘tüm zamanlar seyirci rekorları’ sayfasına göre ‘Bergen’, üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve ‘üçüncü hafta sonu performansları’nın baz alındığı listede ‘Recep İvedik 5’e ait rekoru kırdı.