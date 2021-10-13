Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 11 yıl sonra aynı projede

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ve Bihter'i Beren Saat'in 11 yıl sonra aynı projede buluşacağı iddia edildi.

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor.

Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda 'Kral Kaybederse' isimli dizide bir araya gelecek.

Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.

Kaynak: Karar