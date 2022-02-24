Beren Saat'in yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu

Şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile evlendiği günden bu yana "boşanacaklar" dedikodularına karşı savaşı devam eden güzel oyuncu Beren Saat imaj yeniledi.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Beren Saat, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı.

Saat'in yeni imajını çok beğenen hayranları "Resmen gençleşmişsin" yorumlarında bulundu.