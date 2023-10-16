Bella Hadid kariyerini kaybetme pahasına sessiz kalmadı

Filistin asıllı süper model Bella Hadid, Hamas-İsrail arasındaki çatışmaya dair sessizliğini bozdu. Filistin halkına olan desteğini her seferinde dile getiren Bella Hadid, "Netanyahu yeni Hitler" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.

Dünyanın en ünlü modeli Bella Hadid, her fırsatta baba vatanı Filistin'e desteğini yineliyor. ABD'de gerçekleştirilen "Filistin'e özgürlük" eylemlerine sık sık katılan Bella Hadid, İsrail-Hamas çatışmasına dair açtı ağzını yumdu gözünü.

Büyük bir hayran kitlesine sahip 27 yaşındaki model Bella Hadid, Netanyahu'nun politikalarını yerden yere vurdu. Bella Hadid İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı sistematik saldırılardan sonra Filistin'e olan desteğini her fırsatta belirtiyor.

"MODELLİĞİ KAYBETMEKTEN KORKMUYORUM"

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan ünlü model, çatışmaların üzerinden 10 gün geçtikten sonra ilk kez konuştu. Hadid sosyal medyada paylaştığı açıklamasında, "“Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum, sesimi yükseltmeye devam edeceğim” dedi.

"YENİ HİTLER!"

Netanyahu'yu 'yeni Hitler' olarak tanımlayan Bella Hadid, 'İsrail Başbakanı Netenyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli halka yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i!'' sözleriyle tepki gösterdi.