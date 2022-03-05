Behlül ve Bihter yıllar sonra aynı projede

Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter'i Beren Saat ile Behlül karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra aynı projede yer alacak.

AYNI FİLMDE OYNAYACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, yapımcıların uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i bir araya getirmek için çabalıyordu. Çalışmaların sonucu ünlü isimler bir projede karar kıldı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak.

NETFLIX'TE YAYINLANACAK

Altuntaş açıklamasının devamında "Filmle ilgili şuan edindiğim 3 bilgi var; filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor, film New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlanacak. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak'ın 'Nuh Boğuldu' adlı filminde başrol oynuyor. Filmin yapım şirketi Ay Yapım" dedi.