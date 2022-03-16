Başarılı sunucu Sonay Dikkaya'nın yeni adresi belli oldu
Bir dönem Kanal D'nin ve NTV'nin Ana Haber sunuculuğunu yapan Türkiye'nin en iyi haber sunucularından birisi olan Sonay Dikkaya geri dönüyor.
Magazin 16.03.2022, 18:06
Yılladır ekranlardan uzak olan ünlü haber spikerlerinden Sonay Dikkaya’dan güzel bir haber geldi.
Uzun süredir oğlu Şan'ın eğitimi için Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Dikkaya’nın yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.
Edilen bilgilere göre Dikkaya, Magazin Müdürlüğü’nü duayen gazetecilerden Uğur Türkmen’in yaptığı Gazete Hamburg’da köşe yazıları kaleme almaya başlayacak.
Güzel spiker, yakın zamanda yazıları ile Gazete Hamburg okurlarına ‘Merhaba’ diyecek.
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