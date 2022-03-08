Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay ölümden döndü

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından kaza yaptığını ve ölümden döndüğünü duyurdu. Yeşilçay, "Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" sözleriyle takipçilerini uyarırken, sağlık durumuna ilişkin "Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek" dedi.

Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirerek ölümden döndüğünü açıkladı. Yeşilçay, "Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" dedi.

'AĞZIMA VE ÇENEME DİKİŞLER ATILDI'

Yeşilçay, yüzünde dikişler olduğunu belirterek, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim. İşimizin gücümüzün başındayız. Teşekkür ederim herkese" ifadelerini kullandı.