Başarılı oyuncu Nejat İşler'in yeni filmindeki partneri belli oldu

Nejat İşler, 'İyi Adamın On Günü' filminden sonra 'Kötü Adamın On Günü' için kamera karşısına geçti. Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Kötü Adamın On Günü' filminde İşler'in partneri Hazal Filiz Küçükköse oldu. İşte detaylar....

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Nejat İşler, 'Saygı' dizisi biter bitmez 'İyi Adamın On Günü' için kamera karşısına geçmişti. Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Barış Falay, Esra Ronabar, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan ve Kadir Çermik rol almıştı. Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan filmde eski bir avukat olan Sadık’ın etkileyici hikayesi Netflix'te yayınlanacak.

Üç serilik filmin ikincisinin adı ise 'Kötü Adamın On Günü', için geçtiğimiz günlerde çekimler başladı. Nejat İşler'in yine yer aldığı dizide Hazal Filiz Küçükköse de rol alıyor. İşler'in partneri olan Küçükköse'nin Buket karakterine hayat verdiği öğrenildi. İşler, üçüncü filmde de rol alacak. İşler, tüm seride oynarken, her filmde partnerleri değişecek. İlkinde iyi bir karakteri oynayan İşler, ikincisinde ise aynı karakterin kötü yönlerini yansıtacak.