Başarılı oyuncu Murat Yıldırım baba oldu
TRT 1’de ekrana gelen Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Murat Yıldırım, baba oldu.
Magazin 08.10.2022, 18:05 08.10.2022, 18:29
2016 yılında eşi Imane Elbani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, baba oldu. Oyuncu, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.
Kızlarına Miray adını veren Yıldırım, mutluluğunu "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle dile getirdi.
Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
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