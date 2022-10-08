Başarılı oyuncu Murat Yıldırım baba oldu

2016 yılında eşi Imane Elbani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, baba oldu. Oyuncu, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

Kızlarına Miray adını veren Yıldırım, mutluluğunu "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle dile getirdi.

Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.