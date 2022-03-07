Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor

atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı fenomen yarışmayı sunan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, setlere dönüyor.

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son olarak Alef adlı dijital dizide rol alan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları yakışıklı oyuncunun artık setlere dönmesini bekliyor.

Proje seçiminde oldukça titiz davranan İmirzalıoğlu ekran yerine yine tercihini dijitalden yana kullandı.

Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı fenomen yarışmayı sunan yakışıklı oyuncu geçen hafta spor salonuna girerken muhabirlere henüz netleşen bir projesinin olmadığını söylemişti. Ancak Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı "Gri" adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.

Dizinin yazarı daha önce "Bizim Hikâye", "Kızım" ve "Kırmızı Oda" gibi izlenme rekorları kıran projelere imza atan Banu Kiremitçi Bozkurt...

Diziyi "Muhteşem Yüzyıl" başta olmak üzere unutulmaz dizileri çeken Taylan Biraderler yönetecek. "Gri" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu kendi adıyla oynayacak.