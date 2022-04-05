Başarılı oyuncu Cansu Dere'ye İspanya'dan ödül

Ünlü oyuncu Cansu Dere, İspanya'nın en prestijli ödül törenlerinden olan Fotogramas de Plata’da, dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü sahibine verdi. Dünyaca ünlü isimlerle bir araya gelip gece boyunca sohbet eden Dere'nin İspanyol hayranlarından gördüğü ilgi dikkat çekti.

İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Cansu Dere, ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da, dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü, sahibi La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye takdim etti.

Hard Rock Hotel Madrid sponsorluğunda bu yıl 73'üncüsü düzenlenen törende Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜL ALDI

İspanya’da 1951’den beri sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünyaca ünlü isimler ödül aldı.

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelip gece boyunca sohbet etti.