Başarılı oyuncu Canan Ergüder ekranlara geri dönüyor
Geçtiğimiz yıl meme kanseriyle mücadele eden ve tedavisinin ardından kanseri yenen oyuncu Canan Ergüder, ekranlara geri dönüyor.
Magazin 20.09.2022, 11:03
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastalığı nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda etmek zorunda kalmıştı. Tedavisinin ardından kanseri yenen 44 yaşındaki Ergüder, ekranlara geri dönüyor.
Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Canan Ergüder, yeni dizi 'Aile’de başrol oynayacak.
İBRAHİM ÇELİKKOL'LA AYNI DİZİDE ROL ALACAK
Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu. Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.
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