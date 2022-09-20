Başak Özel hayatını kaybetti
Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi', 'Umutsuz Ev Kadınları', ' Karadayı' ve 'Anne' gibi sinema yapımlarda rol alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında yaşamını yitirdi.
Magazin 20.09.2022, 17:53
Sanat dünyası, genç bir üyesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Testere Necmi'nin annesine hayat veren tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi`nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, (51), hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
'' Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun.''
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