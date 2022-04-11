Başak Dizer bebeklerine 'Kurt Efe' ismini neden koyduklarını açıkladı

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti bebeklerine ne ismini vereceklerini duyurmuştu. Çocuklarına koyacakları isim sosyal medyada çok konuşulmuştu. Başak Dizer, oğullarının adını neden "Kurt Efe" koyacaklarını açıkladı.

Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı

Dizer, verdiği bir röportajda çocuklarına Kurt Efe ismini vermelerinin sebebini şu sözlerle açıkladı:

Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı.Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk. Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor.

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