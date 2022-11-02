Banu Alkan'ın hapsi isteniyor

“Afrodit” lakabıyla tanınan Banu Alkan'ın "Beyaz Orkide" adlı şarkısının nakaratındaki sesin kendisine değil Nicole Peachey'e olduğu tespit edildi. Kendi sesiymiş gibi playback yaptığı ortaya çıkan Alkan hakkında “manevi veya mali haklara tecavüz” suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Afrodit Banu Alkan’ın “Beyaz Orkide” adlı şarkısının nakarattaki sesin kendisinin olduğunu söyleyen Nicole Peachey, Alkan'dan şikâyetçi oldu. Daha sonra bilirkişi raporlarıyla sesin Peachey’e ait olduğu ortaya çıktı.

Kendi sesiymiş gibi playback yaptığı ortaya çıkan Banu Alkan hakkında “manevi veya mali haklara tecavüz” suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Milliyet’te yer alan habere göre, şarkıcı Nicelo Peachey (Nicole Rona), avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’na verdiği dilekçede, 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti. Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından ‘Beyaz Orkide’ ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.