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Bakıcısı anlattı! Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı?

Yeşilçam efsanesi Fatma Girik, 24 Ocak Pazartesi günü koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye 'Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten' suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Magazin 05.02.2022, 15:05
Bakıcısı anlattı! Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı?

Fatma Girik, geçtiğimiz pazartesi günü Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Bakıcı Yazyyeva, Girik'in yeğeni Aşkar'a hasta olduğunu belirttiği halde Fatma Girik'e test ücretini çok bulduğu için test yaptırmadığını iddia etti.

 Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı''ya 'ihmal' gerekçesiyle dava açtı. Yıllarca Fatma Girik'in yanında çalışan Türkmenistanlı bakıcı, Magazinburada kameralarına konuştu.


Gözyaşlarına boğulan bakıcı, şu ifadeleri kullandı:"Ahu Hanım'a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik, 'Test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu Hanım parayı çok buldu. 'Sen üşütmüşsün' dedi, test yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim, beni Fatma Abla'nın odasına çıkardı ve çalışmaya devam ettim." Usta oyuncunun bakıcısı, "Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi, 'Sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'Fatma Hanım'ın akrabalarına söyle, sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Tekrar Ahu Hanım'ı aradım, izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim."

"Kesinlikle kabul etmedi, 'Sen gripsin' dedi. Cuma günü Fatma Abla'nın ateşi çıktı, fenalaşmaya başladı. Cumartesi izin günümde gidip test yaptırdım pozitif olduğumu öğrendim" açıklamasını yaptı. Türkmenistanlı bakıcı, "Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke bana test yaptırsalardı, belki Fatma Abla şu anda yaşıyor olurdu. Çok üzüldüm Fatma Abla'nın böyle ölmesine, annem gibiydi. Hastanede test yaptılar Fatma Abla koronavirüse yakalanmış, 'koronavirüsten öldü' dediler."

"Fatma Girik'ın odasına yanına benim dışımda Ahu Hanım ve bir arkadaşı giriyordu. Ahu 'Test sonucunu Fatma Girik'in kardeşine gönderme' diye beni uyardı. Günay Bey kendisi sonradan öğrendi" sözleriyle dikkat çekti.

#Fatma Girik #Günay Girik #suç duyurusu
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