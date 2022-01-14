Baby Shark rekor kırdı! 10 milyar izlenmeyi aştı

YouTube'daki bir videonun ilk kez 10 milyar izlenme sınırını aştığı öğrenildi. Billboard’un haberine göre, Pinkfong’un CEO’su Min-seok Kim, “Sevgili bebek köpekbalığımız bir başka kayda değer kilometre taşı kaydettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kim sözlerine şu şekilde devam etti:

“Baby Shark’ın dünyanın dört bir yanındaki insanları nasıl birbirine bağladığına tanık olmak gerçekten anlamlı bir yolculuktu ve Baby Shark’ın her yerde daha fazla hayrana benzersiz deneyimler getirecek diğer maceralarını tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.”

Teknoloji haberleri sitesi TechSpot, YouTube’da en çok izlenen 10 videodan altısının çocuklara yönelik olduğunu belirtti.