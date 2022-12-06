Babasını Kaybeden Özge Ulusoy'un paylaşımı yürek burktu

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy pazar günü hayatını kaybetmişti. Babasını kaybeden ünlü model Özge Ulusoy'un, sosyal medyada yaptığı paylaşımı yürek burkttu.

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, hayatını kaybetmişti. Model, Ankara'da yürürken cipin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Haydar Ulusoy'la ilgili yaptığı paylaşım yürek burktu. Özge Ulusoy, aracın babasına çarptığı sırada Haydar Ulusoy'un kolunda olan kol saatini paylaştı. Camların kırıldığı saati Instagram'dan paylaşan model, "04.12.2022... 14.05... Babacım..." diyerek, beyaz kalp işareti koydu.

Ulusoy'un 73 yaşında yaşamını yitiren babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için dün (5 Aralık) Ankara Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde cenaze töreni düzenlenmişti. Ayakta durmakta güçlü çeken model, "Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım" demişti.

Haydar Ulusoy için, 6 Aralık Salı günü ise İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip askeri törenle Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek.