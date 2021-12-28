Ayşe Boyner ve Cem Telvi tek celsede boşandı
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner ve Cem Telvi tek celsede boşandı.
Boyner, geçen ay avukatı Cem Topal aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Boyner, ‘anlaşmalı’ olarak açtığı davada evliliğinden çocuğu olmadığını, eşiyle zaman içinde sorunlar yaşamaya başladığını belirtti. Dilekçesinde fikir ayrılıkları yaşadıklarını anlatan Ayşe Boyner, birbirinden bağımsız yaşam sürdüklerini ve konutları da ayırdıklarını ifade etti.
TAZMİNAT, NAFAKA İSTEMEDİ
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Boyner, “Boşanma konusunda anlaştık. Birbirimizden herhangi bir tazminat ve nafaka talebimiz yoktur” dedi. Cem Telvi de “Ben de boşanmak istiyorum” diye konuştu. Yaklaşık 15 dakika süren duruşma sonucu mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.
Cem Boyner’in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, iş insanı Cem Telvi ile geçtiğimiz yılın ekim ayında evlenmişti.
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