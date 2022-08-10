Ayrılık iddialarına ünlü çiftten cevap geldi

Evcen'in önce kayınvalidesiyle tartıştığı sonra da eşi Burak Özçivit ile kavga ettiktleri öne sürüldü. Ünlü çiftten açıklama geldi. İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile kayınvalidesinin tartıştığı ve Burak Özçivit’in de eşine “Fahriye artık yeter” diye bağırdığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

'EVİ TERK ETTİ' İDDİASI

Hatta ünlü çiftin komşularının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara göre Fahriye Evcen’in tartışma sonrası evi terk ettiği de öne sürüldü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Basına yansıyan ayrılık haberlerinin ardından Burak Özçivit-Fahriye Evcen, sessizliğini bozdu.

"BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

Birlikte çekilmiş romantik karesini paylaşan ünlü çift, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın..." diyerek iddiaları yalanladı.