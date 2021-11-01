Ayça Erturan anne oldu! Kızına dikkat çekici bir isim koydu

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan, heyecanla beklediği bebeğini kucağına sağlıkla aldı, sevincini takipçileriyle paylaştı. Çift, kızlarına Nova adını verdi.

Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Erturan, paylaşımına, “Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben ‘ANNE’ oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova” notunu düştü.



