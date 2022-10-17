Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinden yeni gelişme!
Ada Masalı dizisinde aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan kötü haber geldi.
Magazin 17.10.2022, 18:23
Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı isimli dizide birlikte rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan üzen bir haber geldi. Çiftin ayrıldığı iddia edildi.
Son günlerde sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ayrıldığı ileri sürüldü.
Ayrıca oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde ikilinin son dönemde kıskançlık yüzünden problemler yaşadıkları iddia edilmişti.
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