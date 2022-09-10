Avatar Atakan ikinci kez baba oluyor!
Survivor şampiyonu Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Güzel haberi, Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından duyurdu.
Magazin 10.09.2022, 21:17
Magazin Mahallesi'nin haberine göre, eşi Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren tv8’de yayınlanan Survivor programının şampiyonlarından Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba olacak.
Müjdeyi, Serap Korkmaz, sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı.
Eşi Avatar Atakan, oğlu Aslan ile birlikte çekilmiş foroğraflarını paylaşan Korkmaz, paylaşımına şu notu düştü:
“O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan’a kardeş geliyor #inşallah”
Çiftin paylaşımına beğen ve tebrik mesajı yağdı.
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