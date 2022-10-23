Athena Gökhan'dan kardeşinin sağlığı hakkında açıklama: Aşıdan sonra...
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, lenfoma hastalığına yakalanan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, ihtiyatlı davransa da aşıyı işaret etmekten çekinmedi. Özoğuz, "10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti." dedi.
Magazin 23.10.2022, 11:37
Gökhan Özoğuz Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katıldı. Ünlü şarkıcı lenfoma hastalığına yakalanan kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"3. DOZ AŞIDAN SONRA AGRESİFLEŞTİ"
Gökhan Özoğuz "Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” diye konuştu.
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