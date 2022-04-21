Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden üzücü haber!
Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile dolu dizgin aşk yaşıyordu.
Magazin 21.04.2022, 18:01
Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Enver'den kötü haber geldi. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...
Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten kötü haber geldi.
TEK KALEMDE SİLDİ
Aslı Enver, sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Enver'in bu hamlesi, "Aşk bitti" yorumunun yapılmasına neden oldu.
Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı.
"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR" DEMİŞTİ...
Enver yaptığı açıklamada "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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