Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu Netflix'te başrolü paylaştı

Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu Netflix'te yayınlanacak Sen Yaşamana Bak isimli filmde başrolü paylaştı. Şu sıralar adı iş insanı Önder Öztarhan ile anılan Aslı Enver, Yargı dizisinde rüzgar gibi esen savcı Ilgaz Kaya'yı canlandıran Kaan Urgancıoğlu ile fırtınalı bir aşkın konu edildiği Sen Yaşamaya Bak isimli filmde yan yana geldi.

21 Mart Pazartesi Netflix'te yayınlanacak filmin konusu ve Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun performansları merak ediliiyor.

Netflix, Sen Yaşamaya Bak filminin ilk fragmanını yayınladı. Amansız bir hastalık yüzünden ömrünün son demlerini yaşayan bekar bir anne Melisa'nın (Aslı Enver) hayatının son günlerinde hem fırtınalı bir aşk yaşayacağı hem de oğlu Can'ı emanet edebileceği bir adamı aradığı film iki oyuncunun hayranları tarafından merakla beklenmeye başladı.

Başrollerini Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Birce İrem, Sertaç Güder, Ayşe Defne Özpirinç gibi isimlerin oynadığı filmin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.

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