Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'den kızlarına 36 milyon TL'lik hediye

51 yaşındaki şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile Oscar ödüllü oyuncu 67 yaşındaki Haluk Bilginer 2006’da evlenmiş; 7 yıl sonra boşanmışlardı.

Ünlü çift, 2018’de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

30 Kasım, kızları Nazlı’nın doğum günüydü. 15 yaşına giren Nazlı'ya, annesi Aşkın Nur Yengi ve babası Haluk Bilginer sürpriz yaptı, Londra'dan iki milyon pounda (36 milyon TL) ev aldı. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

TEK ÇOCUK

Kazançlarını gayrimenkule yatıran çiftin Londra’da 3 evi, Şile, Bodrum ve Acarkent’te villaları, İstanbul’un birçok yerinde daire ve dükkanları bulunuyor.