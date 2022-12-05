banner38

Armağan Çağlayan ameliyat oldu

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçirdi.

Magazin 05.12.2022, 14:08
Armağan Çağlayan ameliyat oldu

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Medicana International İzmir Hastanesinde, yaşadığı sağlık sürecine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlayan, mart ayında yaptırdığı kontrollerde daha önce 3 milimetre olan kitlenin 16 milimetreye çıktığını öğrendiğini söyledi.

Bu sonuçla kanser sürecinin başladığını dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu:

"Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farklı bir tablo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi ancak acı çekmekten korktum. Başkasının başına gelince 'ölecek' diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım oldu. Doğru kararın, teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Merda Erdemir Işık ise röntgende görülmesi zor bir lokasyonda olan küçük boyutlu bir kitleyi tomografide tespit ettiklerini söyledi.

Tetkiklerin ardından gerekli tedavilere başladıklarını ifade eden Işık, "Çok uyumlu davrandı bize, ne dersek yerine getirdi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk. " ifadelerini kullandı.

"Armağan Bey artık sigarayı bırakacak"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar da bu tür vakalarda erken teşhisin önemli olduğunu dile getirdi.

Ameliyatı kapalı yöntemle yaptıklarını vurgulayan Samancılar, "Kendisi gayet iyi. Armağan Bey artık sigarayı bırakacak. Akciğer kapasitesinin eski halini alması bir süre zaman alacak. En önemli şey sigara. Akciğer kondisyonunu koruması için çok önemli, özellikle ameliyat sonrası. Ona dikkat edeceğine eminiz." diye konuştu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan ise Armağan Çağlayan'da erken evre akciğer tümörü saptadıklarını ifade etti.

Hastanın lenf bezleri sonuçlarının temiz geldiğini aktaran Turhan, "Ameliyatı kapalı yaptık, hem çok erken ayağa kalkmış oldu, yaraları daha çabuk iyileşecek, günlük hayata daha çabuk katılacak. Bu ameliyattan başarı beklentimiz en erken evrede çok daha yüksek. O yüzden mutluyuz. Umarım bundan sonra sağlıklı olarak hayatına devam edecek." şeklinde konuştu.

#Armağan Çağlayan #ameliyat
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23