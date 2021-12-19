Arka Sokaklar'da ünlü oyuncudan veda mesajı: 'Buraya kadarmış'

Dizinin 608. bölümünde Rıza Baba'nın, kendisini dinlemeyip Mesut'un peşinden giden ekibi hakkında şoke eden bir karar alarak ekibi dağıtması ve emekliliğini istemesi, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağın iddialarına neden oldu.

Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında Rıza Baba'nın Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.’ diyor.Hüsnü, ‘Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?’ yanıtını veriyor.Rıza Baba, ‘Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış" dediği duyuldu..Fakat Rıza Baba kafakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Haber3