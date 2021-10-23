Arka Sokaklar'da şoke eden iddia! Diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar’ın dün yayınlanan son bölümü yine nefes kesti.

Dizide Ali komiser karakterine hayat veren Alp Akar’ın diziye veda edeceği iddiası ise bomba bir gelişme olarak yaşandı.

Dizide Alp Korkmaz’ın canlandırdığı Ali karakterinin patlayan bomba sonrası öldüğü iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Arka sokakların 22 Ekim 2021 günü yayınlanan 600. bölümde, uyuşturucu satanlara yapılan operasyonda, Rıza Baba'nın göz bebeği damadı Ali ölerek, diziye veda ettiği söylentileri çok hızlıca yayıldı.

Fakat yapımcı ve Alp Akar’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu durum sadece bir iddia olarak kaldı.

Alp Akar İler İnanoğlu tarafından keşfedilmiş ve Arka Sokaklar dizisiyle adını duyurmuştu.