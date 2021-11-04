Arka Sokaklar'da şoke eden iddia! Başrol oyuncusu veda ediyor

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı iddialı yapımdan, dizinin kemik kadrosundan olan Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in ayrılacağı ileri sürüldü.

Reyting rekorları kıran ve 12 senedir aralıksız devam eden Arka Sokaklar dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Arka Sokaklar'da Murat karakterine hayat veren Alp Korkmaz geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı.

Dizinin başladığı günden bu yana Rıza Baba karakteri ile izleyicinin gönlüne taht kuran Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edildi. Ergin'in maddi sebeplerden dolayı ayrılma kararı aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada büyük yankı bulan bu iddia izleyicilerde büyük hayal kırıklığı yaşattı.

SETTE BÜYÜK KRİZ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yapım ekibinin maddi kriz içerisinde olduğu ve oyuncuların ücretlerinin ödeyemediği ileri sürülmüştü.