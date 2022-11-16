Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in bebeğine verdikleri isim şaşırttı
2020 yılında evlenen şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler çiftinden güzel haber geldi. Çift, kızlarına kavuştu. Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı.
Sunduğu yemek programıyla tanınan şef Arda Türkmen, 2020 yılında Melodi Elbirliler ile evlendi.
"PEK YAKINDA 3 KİŞİYİZ"
Sosyal medya hesaplarından aynı anda teknede çektirdikleri fotoğrafları paylaşan çift, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Türkmen ve Elbirliler, paylaşımlarına "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" notunu düştü.
Ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
KIZLARININ ADINI AÇIKLADI
47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi. Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
SİENA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
İtalya'nın Tuscany Bölgesi'nde bir vilayet
Siena vilayetinin başkenti
Bir soyadı
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