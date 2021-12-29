Aras Bulut İynemli’nin 'Atatürk' filmiyle ilgili yeni gelişme
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.
Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çekilecek olan film Disney Plus'ta yayınlanacak.
ÇEKİMLERE TEMMUZ AYINDA BAŞLANACAK
Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı filmin çekimlerine önümüzdeki temmuz ayında başlanması planlanıyor.
İynemli geçen aylarda proje ile ilgili olarak “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız” dedi.
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