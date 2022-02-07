Aras Bulut İynemli'den üzücü haber!

"Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapan oyuncu Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı öğrenildi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı Atatürk filminin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak