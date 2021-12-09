Aras Bulut İynemli daha önce reddettiği diziye katılıyor
Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin daha önce başka projelerden dolayı reddettiği, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisine katılacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin hangi projeye dahil olacağı merakla bekleniyordu. Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un kadrosuna katılacağı söylenen İynemli, başka bir film projesini kabul ettiği için gelen teklifini reddetmişti.
Fakat iddiaya göre dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım, ünlü oyuncuya ikinci kez teklif götürdü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İynemli bu kez teklifi kabul etti ve Ay Yapım'la anlaştı.
Diziye Can karakterini canlandıracağı söylenen Aras Bulut İynemli'nin, Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla karakterinin eski sevgilisi olarak dizide yer alacağı iddia edildi. Dizinin 10. bölümünde diziye dahil olacağı söylenen İynemli'nin 3 veya 4 bölüm boyunca Üç Kuruş'ta yer alacağı konuşulanlar arasında.
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