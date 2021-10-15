Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için hazırlanan Atatürk projesinde Atatürk'ü rolüne hayat verecek.
Magazin 15.10.2021, 18:14
Gazeteci Ayşe Arman kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim 2023'te yayımlanacak bir Mustafa Kemal Atatürk projesi hazırlandığını ve Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını duyurdu.
"BENCE ÇOK İYİ BİR SEÇİM..."
Arman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Duyduk duymadık demeyin!!! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023’de, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor.
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